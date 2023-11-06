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Экс-депутат кнессета: В Израиле торжествует расизм и чувство ненависти

Экс-депутат кнессета: В Израиле торжествует расизм и чувство ненависти

Сегодня Израиль фактически превратился в террористическое государство. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил бывший председатель партии «Объединенный арабский список» в израильском кнессете Ибрагим Сарсур.

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