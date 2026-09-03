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Вечерний Новосибирск

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Главный перекресток Новосибирска покрыли «вафельной» разметкой от заторов

Главный перекресток Новосибирска покрыли «вафельной» разметкой от заторов

Пересечение Красного проспекта и улицы Орджоникидзе защитили от заторов в часы пик при помощи желтой сетки.

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