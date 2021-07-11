Эксклюзив

30 070 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ильинов
    Запрещаю посторонние ссылки. Yurii Kolpakov 22 июля, 13:55 НИКАКОЙ ЛУНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ НЕ ПРЕДСТОИТ ОСВАИВАТЬ! Т.К. Н...Колонизация Луны:...
  • Юрий Ильинов
    Катрен “Подготовлена уже Идеология!” Весть незаметно пошла по Планете! Люди обсуждают Планеты будущее! Не ценится сег...Погибшие Авары: р...
  • Юрий Ильинов
    Посторонние ссылки запрещаю. Пожилой человек 22 июля, 5:58 "Единые Изначальные Законы. Для появления и существования...30 ЗАКОНОВ ЖИЗНИ

Температура окружающей среды определят размер тела и объем мозга?

Температура окружающей среды определят размер тела и объем мозга?

https://alter-science Размер тела человека зависел от температуры на протяжении миллиона лет - исследование Температура окружающей среды определят размер тела и объем мозга? Рост человека постоянно менялся на протяжении последнего миллиона лет.

Вернуться к статье
11
Обсудить
Юрий Ильинов
🗓 12.07.2021 Карта дня - Туз жезлов Сегодня у вас достаточно энергии, чтобы взяться за какое то новое дело или сдвинуть с места застрявшее старое. Какая бы задача ни стояла перед вами, беритесь за нее с уверенностью. Будьте готовы к неожиданностям, к любой новой информации, чтобы использовать открывающиеся шансы. Благодарю за лайки ♥️ 👍🏿 !!!

Картина дня

наверх