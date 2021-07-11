https://alter-science Размер тела человека зависел от температуры на протяжении миллиона лет - исследование Температура окружающей среды определят размер тела и объем мозга? Рост человека постоянно менялся на протяжении последнего миллиона лет.
https://alter-science Размер тела человека зависел от температуры на протяжении миллиона лет - исследование Температура окружающей среды определят размер тела и объем мозга? Рост человека постоянно менялся на протяжении последнего миллиона лет.
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