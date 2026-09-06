На ВЭФ подписали 285 соглашений на 6,6 трлн рублей

Во Владивостоке прошёл Восточный экономический форум. За три дня его посетили более 7 тысяч человек из 78 стран.
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Дай Бог, чтобы это "развитие во благо людей" оказалось полезным не только для олигархов, но и для простого народа.