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Коткаручы яшен вакытында үзеңне ничек сакларга кирәклеге турында сөйләде

Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының аттестацияләнгән коткаручысы Эдуард Хәлилов яшен вакытында үзеңне ничек сакларга кирәклеге турында сөйләде.

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