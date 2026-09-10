Русские военные самолёты приземлились в азиатской стране: Что происходит

Утром 10 сентября три русских военных самолёта совершили посадку в индийском аэропорту Нойда. На бортах русская передовая группа и военные чиновники.
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