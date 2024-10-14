Китай: Провокационные намерения Лай Цзин-дэ — источник нестабильности

Лидер Тайваньского региона Лай Цзин-дэ выступил с речью, в которой вновь упомянул о так называемой теории двух несвязанных государств, еще раз продемонстрировав свое намерение разрушить мир и стабильность между двумя берегами Тайваньского пролива в пользу своих собственных интересов и своей идентичности как сепаратиста и поджигателя войны, сообщает romanian.
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