Небензя: представителям МУС нечего делать в Совбезе ООН

Данную инстанцию он назвал «марионеточной» Москва не видит смысла присутствия в стенах Совета безопасности представителей Международного уголовного суда ООН, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
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