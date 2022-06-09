Шахназаров публично поговорил с Овсянниковой: «Хочется выторговать для себя возможность хоть на каких-то правах обитать в социуме?»

Марина Овсянникова, бывший редактор Первого канала, которая ушла с работы со скандалом, а затем покинула Российскую Федерацию и отправилась покорять просторы Европы, надеялась, что после её выходки ей легко удастся начать новую жизнь, но, увы, все, чего она добилась – это ненависть как россиян, так и украинцев.
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