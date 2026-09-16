Газовые регионы США обошли многие страны: рейтинг добычи / © Visual Capitalist Регионы, располагающие большими и надежными запасами энергоресурсов, нередко привлекают производителей, энергетические компании и другие энергоемкие предприятия, рассчитывающие получить долгосрочные преимущества за счет более низких затрат и стабильных поставок.