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Газовые регионы США обошли многие страны: рейтинг добычи

Газовые регионы США обошли многие страны: рейтинг добычи

Газовые регионы США обошли многие страны: рейтинг добычи / © Visual Capitalist Регионы, располагающие большими и надежными запасами энергоресурсов, нередко привлекают производителей, энергетические компании и другие энергоемкие предприятия, рассчитывающие получить долгосрочные преимущества за счет более низких затрат и стабильных поставок.

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