Вирусолог назвал способ защитить россиян от заражения лихорадкой Западного Нила

Профессор вирусологии Анатолий Альтштейн в беседе с «Радио 1» сообщил, что в России необходимо бороться с комарами и осушать болотистые места, чтобы защитить граждан от заражения лихорадкой Западного Нила.
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