Пережившая громкий скандал Ивлеева наладила личную жизнь и готовит новый сюрприз

Телеведущей пока не удается вернуться к работе. Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева, год назад оказавшаяся в центре скандала после организации «голой» вечеринки в Москве, готовится к возвращению на экраны.
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