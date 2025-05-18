Россия продвигает свое вино как бренд на международной арене

В России сейчас происходит настоящая винная культурная революция — страна занимает все более высокие и перспективные позиции на рынке виноделия и уже начинает продвигать российское вино как самостоятельный бренд на мировом уровне.
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