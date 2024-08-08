ЦБ увидел признаки охлаждения экономики, россияне вкладываются в новую программу сбережений. Обзор Банки.ру

ЦБ увидел первые признаки охлаждения перегретой экономики, обращает внимание «Коммерсант». Регулятор при этом указал, что пока неясно, является ли это следствием торможения спроса или же усиления ограничений со стороны предложения.
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