1 октября - Международный день пожилых людей

1 октября во всем мире отмечается праздник, который был учрежден по инициативе ООН в 1990 году. Пожилые люди были названы ценностью общества, ведь именно они являются хранителями памяти, опыта и традиций.
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