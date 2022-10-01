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1 октября - Международный день пожилых людей

1 октября - Международный день пожилых людей

1 октября во всем мире отмечается праздник, который был учрежден по инициативе ООН в 1990 году. Пожилые люди были названы ценностью общества, ведь именно они являются хранителями памяти, опыта и традиций.

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