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Царьград

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Бастрыкин предложил закрепить традиционные ценности в Конституции России

Бастрыкин предложил закрепить традиционные ценности в Конституции России

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России, предлагает закрепить национальную идею, основанную на традиционных ценностях, в Конституции.

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