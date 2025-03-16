Сергей Карнаухов: МИРНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ НА УКРАИНЕ: ЗАЭС И ЧЕРНОЕ МОРЕ В ФОКУСЕ ПЕРЕГОВОРОВ

МИРНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ НА УКРАИНЕ: ЗАЭС И ЧЕРНОЕ МОРЕ В ФОКУСЕ ПЕРЕГОВОРОВ КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в интервью CBS News раскрыл детали переговоров: Запорожская АЭС — вопрос контроля над станцией и её энергоснабжением; Черноморские порты — доступ к морским … .