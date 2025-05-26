Меган Маркл опубликовала новое видео с дочерью от принца Гарри

Меган Маркл поделилась в своём инстаграме* новым видео с дочерью. Судя по ролику, трёхлетняя Лилибет теперь помогает матери заниматься пчеловодством.
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