Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ АВТОР: Елена Караева Происходящее в Курской области, где наши враги пытаются ввести в лингвистический обиход слово "комендатура", обстрел торгового центра в Донецке, выпущенные по Крымскому мосту шестнадцать ракет ATACMS — это настоящий терроризм.
Глобалисты подписали себе смертный приговор.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Симаков
Мадам, каким образом "кто там в боксёрах на западе" могут исправить ситуацию на поле боя?
Ответить
20 час.
ЗЖ
Зоя Жук
Да все я понимаю и переживаю не меньше вашего. Но спасибо за комментарий, ясно что я не совсем понятно выразила мысль. Я о том, что когда заходили на нашу территорию диверсинно-терристористические группы численностью до 500 человек, это одно. А сейчас речь идет о полноценной армейской операции численностью в несколько тысяч с танками и другой тяжелой техникой. Если хочешь победить врага его нельзя недооценивать. Это не просто какие то террористы, это их регулярная армия. И воюют они по натовским стандартам. Для них мирного населения не существует. Посмотрите на Израиль или Афганистан. Это наши такие гуманисты. Хотя у них тоже нормальные люди иногда встечаются. Недавно писали, что ВСУшник сдался в плен тяжело раненному нашему военному и тащил его на себе. На Украине конечно большинству промыли мозги, так что их почти не осталось. Но и здравомыслящие люди есть. Там и подполье работает и не забудем о тех, кого заживо сожгли в Одессе. Да и собственно Донбас это тоже была Украина. Поэтому надо по возможности сохранять обьективность. Гражданская война это самая трагичная война. А на Украине именно такая.
Ответить
14 час.
Александр Симаков
Вот Ваше предложение "это наши такие гуманисты" как бы призывает наши войска действовать так же, как Израиль в секторе Газа? Или Вы снова не совсем понятно выразили свою мысль? Дело не в том, какое количество войск вторглось на нашу землю - 500 человек или регулярная армия. Дело в методах и способах ведения войны. Терроистами могут быть признаны не только отдельные преступники, но и даже целые государства. Ещё в 2012 году президент Турции назвал Израиль государством-террористом. И события конца прошлого года подтвердили его слова. СВО не имеет никакого отношения в гражданской войне на Украине, это наша война против терроризма. А кроме обективного отношения к происходящим событиям должен быть ещё и здравый смысл.
Ответить
10 час.
Свежие комментарии