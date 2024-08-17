Глобалисты подписали себе смертный приговор.

ЗЖ

Зоя Жук

Да все я понимаю и переживаю не меньше вашего. Но спасибо за комментарий, ясно что я не совсем понятно выразила мысль. Я о том, что когда заходили на нашу территорию диверсинно-терристористические группы численностью до 500 человек, это одно. А сейчас речь идет о полноценной армейской операции численностью в несколько тысяч с танками и другой тяжелой техникой. Если хочешь победить врага его нельзя недооценивать. Это не просто какие то террористы, это их регулярная армия. И воюют они по натовским стандартам. Для них мирного населения не существует. Посмотрите на Израиль или Афганистан. Это наши такие гуманисты. Хотя у них тоже нормальные люди иногда встечаются. Недавно писали, что ВСУшник сдался в плен тяжело раненному нашему военному и тащил его на себе. На Украине конечно большинству промыли мозги, так что их почти не осталось. Но и здравомыслящие люди есть. Там и подполье работает и не забудем о тех, кого заживо сожгли в Одессе. Да и собственно Донбас это тоже была Украина. Поэтому надо по возможности сохранять обьективность. Гражданская война это самая трагичная война. А на Украине именно такая.