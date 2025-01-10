В Ростовской области сообщили о ликвидации 16 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили и подавили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Ростовской областью, сообщил 10 января врио губернатора Юрий Слюсарь.
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