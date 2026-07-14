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Sheriff Says Somali Youth Gangs Are Running Wild In Minneapolis

Sheriff Says Somali Youth Gangs Are Running Wild In Minneapolis

Sheriff Says Somali Youth Gangs Are Running Wild In Minneapolis Authored by Joe Schaeffer via Liberty Nation, A Minneapolis sheriff has triggered an uncomfortable conversation by saying out loud what you are not supposed to talk about in Minnesota.

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