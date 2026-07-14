Sheriff Says Somali Youth Gangs Are Running Wild In Minneapolis Authored by Joe Schaeffer via Liberty Nation, A Minneapolis sheriff has triggered an uncomfortable conversation by saying out loud what you are not supposed to talk about in Minnesota.
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