История Калининграда: почему так называется и принадлежит не Литве, а России Евгения КомароваНа фоне недавних высказываний президента Литвы Гитанаса Науседу о Калининграде в СМИ напомнили, почему город так называется и принадлежит России.
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