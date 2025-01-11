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История Калининграда: почему так называется и принадлежит не Литве, а России

История Калининграда: почему так называется и принадлежит не Литве, а России

История Калининграда: почему так называется и принадлежит не Литве, а России Евгения КомароваНа фоне недавних высказываний президента Литвы Гитанаса Науседу о Калининграде в СМИ напомнили, почему город так называется и принадлежит России.

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