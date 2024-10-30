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Флери – 1-я звезда матча против «Пингвинс». Экс-вратарь команды сыграл в Питтсбурге за «Миннесоту» и отразил 26 из 29 бросков

«Миннесота» обыграла «Пингвинс» (5:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ. 39-летний голкипер «Уайлд» Марк-Андре Флери отразил 26 из 29 бросков и был назван первой звездой встречи.

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