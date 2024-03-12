Два человека погибло во время пожаров в Карагандинской области

Два смертельных случая во время пожаров произошли за минувшие выходные дни в Карагандинской области. В первом случае хозяин квартиры отравился угарным газом, а во втором случае в частном жилом доме пожарными было обнаружено обгоревшее тело, передает корреспондент ekaraganda.
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