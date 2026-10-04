В Словакии открыли памятник советскому маршалу Коневу

На церемонии присутствовали министр сельского хозяйства и развития сельских районов Ричард Такач, член Европарламента Любош Блаха, посол России в Словакии Сергей Андреев и председатель Словацкого союза антифашистов Ярослав Демиан.
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