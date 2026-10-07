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ИА Регнум

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Сборная Аргентины со счетом 3:0 разгромила Бенин в прощальном матче Месси

Сборная Аргентины со счетом 3:0 разгромила Бенин в прощальном матче Месси

Сборная Аргентины по футболу в домашнем товарищеском матче победила команду Бенина. Игра состоялась 6 октября на стадионе в Буэнос-Айресе и стала последней для Лионеля Месси в составе национальной команды.

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