Павел Дуров будет находиться во Франции под надзором суда

Бизнесмену предстоит внести залог в 5 млн евро.фото: vk.com/durov--> Основатель Telegram Павел Дуров будет находиться под судебным надзором на время расследования, ему запрещено покидать территорию Франции, сообщила прокуратура Парижа.
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