Сотрудники ОМВД по Абанскому району выявили факт незаконного вылова рыбы в период нереста. Полицейские задержали в Абанском районе мужчину, который незаконно добыл более 100 рыб белых пород, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).