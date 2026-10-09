Союз садоводов России предложил способ борьбы со слизнями

Русские садоводы нашли метод борьбы со слизнями: тарелку с овощами закопали вверх дном в землю. Татьяна Олейник из Союза садоводов России объясняет, как превратить опавшие листья в удобрение, добавив измельчённые в компост, особенно в Республике Крым.