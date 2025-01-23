«Мы справимся»: жена Отара Кушанашвили о его борьбе с болезнью Татьяна СергееваВ прошлом году журналист Отар Кушанашвили удивил многих неожиданной новостью: у него диагностировали онкологическое заболевание.
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