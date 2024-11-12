Банки в Москве лишились более 100 млн рублей из-за схемы с автокредитами

Банки в Москве лишились более 100 млн рублей из-за мошеннической схемы с автокредитами. Деятельность группировки пресечена, задержаны 18 предполагаемых участников преступного сообщества, заявила представитель МВД РФ Ирина Волк.
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