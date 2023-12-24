Nio представила ET9: то ли фастбэк, то ли кроссовер

Во время Дня Nio состоялся дебют флагманского седана ET9. Ожидается, что новинка будет конкурировать с Tesla Model S, Mercedes-Benz EQS, BMW i7, а также с их аналогами с ДВС, такими как Mercedes-Benz S-класса и BMW 7-серии.
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