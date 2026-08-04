Рассчитанный на 40 дней план президента Украины Владимира Зеленского, который был направлен на демонстрацию военных успехов и получение дополнительной поддержки со стороны Запада, обернулся для Киева тяжелыми последствиями.
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