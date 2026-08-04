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Газета.ру

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Сенатор Басюк: 40-дневный план Зеленского провалился, РФ дала адекватный ответ

Сенатор Басюк: 40-дневный план Зеленского провалился, РФ дала адекватный ответ

Рассчитанный на 40 дней план президента Украины Владимира Зеленского, который был направлен на демонстрацию военных успехов и получение дополнительной поддержки со стороны Запада, обернулся для Киева тяжелыми последствиями.

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