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Чемпионат мира по шахматам пройдет в Алматы

Чемпионат мира по шахматам пройдет в Алматы

В Алматы планируют провести чемпионат мира по быстрым и блиц-шахматам. В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что 25-30 декабря во Дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака состоится чемпионат мира по быстрым и молниеносным видам шахматам.

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