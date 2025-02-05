Русская весна
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Русская весна

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Неожиданная атака на границе: Армия России продвинулась под Уразово (КАРТА)

Неожиданная атака на границе: Армия России продвинулась под Уразово (КАРТА)

Неожиданная атака на границе Харьковской области: Армия России продвинулась под Уразово. Российские подразделения заняли новый участок территории у Тополей между белгородским Уразово в Валуйском округе и харьковским Двуречным на Купянском направлении.

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