«Ливерпуль» разгромлен «Аталантой», Эшуорт покинул «Спартак», Хачанов обыграл Медведева, Алонсо продлил контракт с «Астон Мартин», 140 очков Кучерова и другие новости

Лена Мисько Когда уже ротенберг успокоится уже, пора признать что он обосрался и как тренер полный ноль ....

Лена Мисько правда насколько я знаю все клубы КХЛ счастливы, что он на этом посту. Единственные, кто недоволен - это болельщики СКА, но их никто не спрашивает