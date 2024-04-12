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Не только о футболе

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«Ливерпуль» разгромлен «Аталантой», Эшуорт покинул «Спартак», Хачанов обыграл Медведева, Алонсо продлил контракт с «Астон Мартин», 140 очков Кучерова и другие новости

«Ливерпуль» разгромлен «Аталантой», Эшуорт покинул «Спартак», Хачанов обыграл Медведева, Алонсо продлил контракт с «Астон Мартин», 140 очков Кучерова и другие новости

1. «Ливерпуль» крупно проиграл «Аталанте» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Мерсисайдцы уступили дома впервые за 34 матча.

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Комментарии
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Лена Мисько
Когда уже ротенберг успокоится уже, пора признать что он обосрался и как тренер полный ноль ....
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8 час.
Лена Мисько
правда насколько я знаю все клубы КХЛ счастливы, что он на этом посту. Единственные, кто недоволен - это болельщики СКА, но их никто не спрашивает
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8 час.
Максим Комаров
Прямо напрашивается аналогия - все клубы РПЛ, что Спартак - такой Спартак! Что там Абаскаль, какой-то Амарал, кто-то рулит Кроме болельщиков Спартака, но их никто не спрашивает
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2 час.

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