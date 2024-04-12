«Ливерпуль» разгромлен «Аталантой», Эшуорт покинул «Спартак», Хачанов обыграл Медведева, Алонсо продлил контракт с «Астон Мартин», 140 очков Кучерова и другие новости

1. «Ливерпуль» крупно проиграл «Аталанте» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Мерсисайдцы уступили дома впервые за 34 матча.
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