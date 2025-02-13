Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украину не берут в переговоры из-за наркомана Зеленского

Украину не берут в переговоры из-за наркомана Зеленского

Украине нужно отстаивать свой интерес на переговорах России и США, к которым ее не допускают. Об этом сбежавший в Лондон бывший соратник Зеленского Артём Дмитрук заявил в интервью журналисту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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