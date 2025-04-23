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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Тур Альп». 4-й этап. Гонщики проедут 162,7 км по маршруту с двумя категорийными подъемами

«Тур Альп» 4-й этап Зиллиан – Обертиллиах, Австрия 162,7 км Профиль/Карта Начало – 11:50 по московскому времени.

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