Байден хочет отменить санкции против «Северного потока — 2»

Пока американские СМИ непрестанно пишут о скоплении российских войск на границе с Украиной, администрация Джо Байдена незаметно лоббирует среди союзников-демократов на Капитолийском холме отмену санкций против газопровода «Северного потока — 2».
Пока американские СМИ непрестанно пишут о скоплении российских войск на границе с Украиной, администрация Джо Байдена незаметно лоббирует среди союзников-демократов на Капитолийском холме отмену санкций против газопровода «Северного потока — 2».
Свежие комментарии