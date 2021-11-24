Русская весна

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Байден хочет отменить санкции против «Северного потока — 2»

Байден хочет отменить санкции против «Северного потока — 2»

Пока американские СМИ непрестанно пишут о скоплении российских войск на границе с Украиной, администрация Джо Байдена незаметно лоббирует среди союзников-демократов на Капитолийском холме отмену санкций против газопровода «Северного потока — 2».

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