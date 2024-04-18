Анастасия Ракова сообщила о рекордном количестве дипломов московских школьников на олимпиаде по информатике

За победу боролись более 350 школьников со всей России Сборная столицы завоевала рекордное количество дипломов на Всероссийской олимпиаде по информатике, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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