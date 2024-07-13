Байден назвал Зеленского Путиным и поплатился за это

фото: Журналисты рассказали о заморозке $90 млн донорами демократов, которые недовольны Байденом. Дипломаты и чиновники из Европы пытаются наладить связи с потенциальной командой бывшего президента США Дональда Трампа перед выборами на фоне ошибок нынешнего лидера страны Джо Байдена.
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