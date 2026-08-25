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Тюкавин, Миранчук, Садулаев, Жубал, Бителло, Горшков – в символической сборной 5-го тура РПЛ по версии ГОЛа

Составлена символическая сборная 5-го тура Альфа-Банк РПЛ по версии ГОЛа. В нее вошли игроки с лучшим Индексом ГОЛа в рамках схемы 4-4-2.

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