Словацкий политик Слота призвал провести референдум о санкциях против России

Словацкий политик Павол Слота предложил провести референдум о снятии санкций с России. Он подчеркнул: «Мы приложим все усилия, чтобы привлечь как можно больше граждан и выразить их мнение, ведь от этого зависит успех референдума.
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