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В США скончался пациент с генно-модифицированным сердцем свиньи

В США скончался пациент с генно-модифицированным сердцем свиньи

В США скончался Лоуренс Фосетт. Он был вторым человеком в мире, которому пересадили свиное сердце. У пациента были серьезные проблемы со здоровьем, он согласился на операцию, чтобы провести больше времени с семьей.

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