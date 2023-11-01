В США скончался пациент с генно-модифицированным сердцем свиньи

В США скончался Лоуренс Фосетт. Он был вторым человеком в мире, которому пересадили свиное сердце. У пациента были серьезные проблемы со здоровьем, он согласился на операцию, чтобы провести больше времени с семьей.
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