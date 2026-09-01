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Мировое обозрение

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Торговля органами по-украински. Захарова назвала масштабы невероятными

Торговля органами по-украински. Захарова назвала масштабы невероятными

Ликвидация в Черновцах подпольного конвейера по изъятию и сбыту человеческих тканей — не рядовой криминальный эпизод, а симптом системного коллапса украинской государственности.

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