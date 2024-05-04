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Мужчина изрубил топором двух собак на детской площадке в Черкесске

Правоохранители возбудили уголовное дело против мужчины, который изрубил топором двух собак во дворе одного из многоквартирных домов в Черкесске, сообщила 4 мая пресс-служба МВД Карачаево-Черкесии в своем Telegram-канале.

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