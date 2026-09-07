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Царьград

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Пол Йонсон: Швеция закупит HIMARS на 7 млрд крон в следующем году

Пол Йонсон: Швеция закупит HIMARS на 7 млрд крон в следующем году

Швеция планирует закупить американские системы HIMARS на сумму 7 млрд крон. Министр обороны Пол Йонсон сообщил, что первые поставки начнутся в следующем году, а также будет открыт завод по производству боеприпасов.

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