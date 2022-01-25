Жители Новосибирска будут платить за тепло по новой схеме

Новосибирск переходит в ценовую зону теплоснабжения по методу "альтернативной котельной". Соответствующее распоряжение правительства России подписал премьер-министр Михаил Мишустин ещё 21 января, документ опубликован на портале правовой информации.
Новосибирск переходит в ценовую зону теплоснабжения по методу "альтернативной котельной". Соответствующее распоряжение правительства России подписал премьер-министр Михаил Мишустин ещё 21 января, документ опубликован на портале правовой информации.
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