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Жители Новосибирска будут платить за тепло по новой схеме

Жители Новосибирска будут платить за тепло по новой схеме

Новосибирск переходит в ценовую зону теплоснабжения по методу "альтернативной котельной". Соответствующее распоряжение правительства России подписал премьер-министр Михаил Мишустин ещё 21 января, документ опубликован на портале правовой информации.

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