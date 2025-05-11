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test mazurok

1 подписчик
🥶 В Крыму сохраняются заморозки

🥶 В Крыму сохраняются заморозки Ночью и утром 12 мая в степных и предгорных районах полуострова сохранятся заморозки до -1 градуса, сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.

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