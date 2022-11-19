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Стивен Кинг: «Если вы без пива не можете сходить на игру ЧМ, у вас проблемы»

Стивен Кинг поделился мнением о запрете продажи алкогольного пива на стадионах на ЧМ-2022. «Если вы не можете сходить на игру чемпионата мира без пива, то у вас, возможно, проблемы», – отметил писатель.

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